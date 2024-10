Premier symbole marquant de la Nouvelle vague grâce à son rôle dans Les Quatre Cents Coups, Jean-Pierre Léaud a inventé une manière d’être devant la caméra.

« Même quand il dit bonjour, même quand il ouvre une porte, nous basculons dans la fiction. Pour ne pas dire dans la science fiction », écrivait à son sujet François Truffaut, ce père d’adoption qui en a fait son double et l’a intronisé à 14 ans acteur d’exception. Chez Jean-Pierre Léaud, tout est vrai et tout est fiction. « À tel point qu’on pourrait avoir un doute, postule Cyril Leuthy. Existe-t-il vraiment en dehors de l’écran ou appartient-il tout entier au cinéma? »

Le tournage de Le départ de Jerzy Skolimowski. © André Soupart – ADAGP – SOFAM

Le réalisateur, à qui l’on devait déjà des docus sur Barbara, Melville et Godard, brosse un portrait original du comédien. Questionne Noémie Lvovsky, Olivier Assayas, Macha Méril, Lucas Belvaux, Chantal Goya, Nathalie Baye, Josiane Balasko ou encore Aki Kaurismäki. Et demande à d’autres de se glisser dans ses souliers. En leur compagnie, il raconte le gosse qui avait dans la tête des idées d’adulte. Le mec qui fait tout le temps rire même quand il lui arrive des malheurs. Sa relation avec Jean-Luc Godard et Jean Eustache. Comme la traversée compliquée des années 80. Et l’impossible deuil.