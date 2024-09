Jane Birkin nous a quittés il y a plus d’un an déjà, le 16 juillet 2023. Deux ans auparavant, sa fille Charlotte avait commencé à la filmer afin de la regarder comme elle ne l’avait jamais fait.

Le titre à deux prénoms de ce documentaire laisse peu de place au doute quant à l’identité de ses protagonistes. De Tokyo à New York, où Jane se produit dans le cadre de sa tournée hommage à Serge, en passant par sa maison bretonne, refuge de bric et de broc rempli de son incapacité à jeter, et par la demeure de la rue de Verneuil que Charlotte s’apprête à ouvrir au public et où elle n’est, elle, jamais retournée, ce documentaire très intime brosse le portrait doux et chuchoté de feue madame Birkin.



L’idée de Charlotte était de regarder sa mère comme elle ne l’avait jamais regardée. Ou plutôt comme elle n’avait jamais osé la regarder. « La caméra est presque un prétexte« , dit-elle tout en questionnant ses souvenirs, ses choix de vie et ses états d’âme. Jane par Charlotte donne l’impression au spectateur d’être une petite souris voire un ami proche de la famille. Beau et désarmant.