Ce soir sur Arte: Jacques Demy, un réalisateur qui maniait le rose et le noir

Quand on entend Jacques Demy, on pense Agnès Varda. Grand couple de cinéma. Mais avant ça comédies musicales. Rochefort. Cherbourg. Mélos et contes de fées.

« Ce sont des films déguisés, disait Jacques Demy. Souvent la couleur, la musique masquent le vrai pessimisme du propos. Sans parler de gaieté forcée. Mais je crois que j’ai la même démarche dans l’existence. Ce qu’on fait, ce qu’on est, c’est pareil. Moi, je ne fais pas de différence. »



Riche d’archives en tous genres sur Jacques Demy, narré par la voix du réalisateur, rythmé par des extraits de vieilles interviews d’Agnès Varda et de Jean Marais, de Catherine Deneuve et de Michel Piccoli, Le Rose et le Noir de Florence Platarets et Frédéric Bonnaud brosse le joli portrait d’un artiste qui a en-chanté le cinéma français, mis Marcello Mastroianni enceint (L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune), été obligé de laisser chanter Francis Huster et est mort du sida en 1990 à 59 ans.