Ce soir sur Arte: Dans les bottes de Lucky Luke par Jul

Habitué d’Arte (Silex and The City, 50 nuances de Grecs), le dessinateur Jul scénarise depuis 2016 les aventures de Lucky Luke.

Pour la chaîne franco-allemande, Jul est parti sur les traces du plus connu et du moins américain des cow-boys, sur les pas bottés de cet homme qui tire plus vite que son ombre. Il piste à travers les vastes plaines américaines ce héros mythique de la culture populaire nourri par le cinéma et les romans emblématiques de la culture du far west. En gros, Jul s’en est allé voir ce qu’il restait de ce lonesome cowboy en Amérique. Il a rendu visite à des fabricants de santiags et s’est promené dans une minuscule école de l’Ouest. Il a questionné la religion des armes à feu (dans une armurerie), interrogé la véracité des duels de westerns et même essayé de toucher des cartes de poker avec un 357 Magnum. Une découverte différente et sympathique de l’Amérique, sur une musique de Keren Ann.