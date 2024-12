Ce soir sur Arte: Dans la tête de Truman Capote

En 1959, Truman Capote, acclamé pour son Petit déjeuner chez Tiffany, s’intéresse à un crime commis au Kansas, où il n’a jamais mis les pieds.

Un fait divers sanglant qu’il a découvert dans le New York Times et qu’il veut transformer en roman. Cinq ans d’enquête, plus de 8 000 pages de notes… Avec De sang-froid, Truman Capote, qui n’a jamais utilisé de magnétophone (il trouvait que c’était un obstacle à la naïveté et à la sincérité de ses interlocuteurs), va inventer une nouvelle approche du fait divers. Quelque part entre l’enquête policière et l’ethnologie.

De sang-froid retrace l’assassinat d’une famille prospère, les Clutter, au milieu du siècle dernier mais questionne surtout l’impact d’un tel événement dans une petite communauté. La manière dont on se le représente, comment les gens ordinaires le comprennent et comment ils réagissent aux traumatismes. Diffusé dans la foulée du Truman Capote de Bennett Miller qui valut Oscar et Golden Globe à Philip Seymour Hoffman, le documentaire de Julien Gaurichon et Frédéric Bas raconte le précurseur du true crime et son best-seller avec les commentaires de spécialistes, des interviews d’archives, des extraits lus par l’auteur et des bouts du film de Richard Brooks (1967) tourné dans les lieux où les événements se sont déroulés.