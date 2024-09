Ce soir sur Arte: dans la tête de Michel Gondry

On vous invite à plonger ce soir dans la tête faite de bric et broc du facétieux et talentueux Michel Gondry. Un artiste qui a révolutionné son temps en partant du do it yourself.

À l’aube des années 90, François Nemeta sympathise avec le batteur de Oui Oui, un jeune groupe de pop rock français dont il a adoré un clip marrant et bricolo (celui des Cailloux). Il ne le sait pas encore mais cette rencontre va changer sa vie et l’amener à travailler avec le gratin de la musique et du cinéma. Nemeta vient de faire connaissance avec Michel Gondry et à partir du Human Behaviour de Björk, il deviendra son assistant réalisateur. C’est peu d’écrire que le documentariste connaît son sujet. Il lui tire d’ailleurs un portrait à son image: drôle, poétique, artisanal et fourmillant d’idées.

Comment un jeune Français farfelu adepte du fait main est-il devenu un des créateurs les plus marquants de son époque? Comment un Versaillais autodidacte, à l’anglais pour le moins approximatif, s’est imposé à Hollywood sans renoncer à son style? Ils sont nombreux et plus prestigieux les uns que les autres à apporter des éléments de réponse et à ­éclairer le personnage.

Charlotte Gainsbourg, Beck, Björk, Kylie Minogue, Tom Rowlands des Chemical ­Brothers, Jim Carrey, Spike Jonze, Thierry Frémaux, Jack Black et le principal intéressé entre autres racontent cet étrange mec né dans une famille de musiciens (son grand-père a inventé la clavioline, un des premiers synthétiseurs, et son paternel tenait un maga de musique) mais passionné par le dessin. Michel ne se plaît pas aux Arts appliqués en pleine explosion punk et Do It Yourself. Son univers est enfantin, fabriqué à la main avec des outils rudimentaires. Mais il a un talent certain pour creuser dans la tête des artistes et mettre ce qu’il y trouve à l’image. Avant de prendre l’assaut des cinémas, Gondry dynamite le monde du clip par ses visions décalées.

Le docu de Nemeta évoque sa passion pour des cinéastes russes et tchèques, son admiration pour Méliès, son amour pour un cinéma populaire qui a des choses à dire comme les comédies italiennes des années 60. Il dévoile les secrets de Je danse le Mia, d’Around the World et de la vidéo en Lego des White Stripes… Il cherche les origines de son humanisme et de sa conscience sociale. Il revient aussi, forcément, sur son premier film, Human Nature, un regard plein de tendresse sur les marginaux et les sans-grade qui va irriguer tout son cinéma. Sur Soyez sympas, rembobinez et l’usine de films amateurs, ce projet itinérant implanté dans des quartiers populaires. “Au Maroc, il y a quelqu’un qui est passé et qui a dit que c’était le seul endroit qu’il avait vu dans son pays où il y avait une vraie liberté d’expression.” C’est son kif ça, à Gondry. Comme de parler de l’école qui porte son nom. Do It Yourself sera suivi d’In Bed with Michel Gondry. Un deuxième documentaire de Nemeta qui décortique avec humour, inventivité et mise en scène son ­r­­apport à la nuit et au sommeil.