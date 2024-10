Alors que les élections présidentielles approchent à grands pas (les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre), les documentaires se multiplient en télévision pour nous raconter en long, en large et souvent en travers le pays de l’oncle Sam. C’est d’ailleurs une soirée tout entière (il y en aura une deuxième le 29 octobre) et même une bonne partie de la nuit que lui consacre ce mardi Arte. Entre États-Unis: La Démocratie assiégée pensé et animé par une caricaturiste du Washington Post et la série documentaire États-Unis 2024: La Guerre des clans qui plonge au cœur d’un pays profondément divisé, la chaîne franco-allemande a coincé un décryptage sur cette droite ultra conservatrice qui n’a jamais semblé aussi puissante et visible qu’aujourd’hui.

« Si vous me remettez à la maison blanche, on éradiquera les communistes, les marxistes, les fascistes et les voyous gauchistes qui vivent comme de la vermine au sein de notre pays. » Toujours dans la nuance et la demi-mesure, Donald Trump n’a pas caché ses intentions. Il est de retour. Plus radical que jamais. Ça pourrait être drôle si ce n’était à ce point pathétique, inquiétant et dangereux. Les vents réactionnaires soufflent de plus en plus fort sur le pays et ses institutions. Que ce soit sur le parvis du Capitole, au sein du Congrès (le nouveau président de la chambre des représentants, troisième homme le plus puissant du pays, déclare publiquement qu’on est tous là grâce à dieu) ou à la cour suprême où les juges n’hésitent pas à revenir sur les grands acquis sociaux. Avortement en tête.

© Getty Images

Brutal et radical

Trump n’y est évidemment pas étranger mais cette poussée irrésistible est le résultat d’une stratégie amorcée il y a plus de 40 ans. La stratégie d’une minorité en mal de pouvoir. Journalistes, conseilleurs pour le parti républicain, historien de Princeton et professeur d’Harvard se succèdent pour analyser un phénomène aussi dérangeant que préoccupant… « Newt Gingrich est l’un des premiers, voire le premier homme politique au niveau national, à avoir compris que la radicalité, l’agressivité et la brutalité, pouvaient marcher. Qu’y aller franco sans chercher à être réglo, ça faisait gagner. C’était payant politiquement. »

Droite radicale: la conquête de Washington ne retrace pas que les méthodes d’un dirigeant qui a pris un couteau de boucher et l’a remué dans toutes les plaies de l’Amérique. Légitimant jusqu’aux milices d’extrême-droite dont il s’est fait des alliés. Il décrit un nouveau style politique qui exclut tout compromis et toute forme de tolérance envers ceux qui ne sont pas d’accord. Raconte le marketing politique. La confiscation de la démocratie. La lutte pour le pouvoir judiciaire. Et fait le récit d’une guerre civile froide. D’un conflit idéologique.