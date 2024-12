Ce soir sur Arte: Cary Grant tel un chat devant Grace Kelly sous l’œil d’Hitchcock

Comme celui de Fenêtre sur cour, sorti un an auparavant, le scénario de La Main au collet est écrit, en 1955, par John Michael Hayes, qui signera encore, l’année suivante, celui de la deuxième version de L’homme qui en savait trop.

La Main au collet n’est assurément pas le meilleur de ces trois films. Pourtant, ce Hitchcock, avec Cary Grant, souvent considéré comme mineur réserve bien du plaisir.



Un ancien cambrioleur spécialisé dans les vols de bijoux et surnommé « le Chat » en raison de son agilité (Cary Grant) y profite sereinement de sa retraite ensoleillée sur la Côte d’Azur quand une vague de cambriolages portant sa signature attire les soupçons sur lui. Il prend alors la fuite et part à la recherche du véritable criminel, tombant au passage sous le charme de la fille (Grace Kelly) d’une riche veuve du coin… Aventure ludique et pétillante doublée d’un facétieux divertissement aux accents policiers, La Main au collet tire avec style, humour et décontraction le meilleur de son cadre enchanteur.