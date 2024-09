Ce soir en télé: Prison Show sort des barreaux

Passer par la case prison, quelle que soit la durée, peut être un marqueur à vie. Au Texas, une émission de radio, The Prison Show, aide les anciens taulards à en sortir.

« J’ai été libéré de prison il y a 40 ans. Mais je n’en suis jamais vraiment sorti. Personne n’en sort jamais vraiment. Parce que les ombres de la prison collent à la peau comme des traces de doigt sur un verre. » Station de radio communautaire parrainée par des auditeurs à Houston, KPFT abrite une émission de radio pas comme les autres, The Prison Show. Un programme entièrement destiné aux détenus des prisons texanes et à leurs proches.

The Prison Show apporte un soutien moral à ceux qui sont derrière les barreaux et entend libérer les gens de leurs préjugés sur les détenus. « J’ai un neveu en prison à Abilene, explique une des standardistes. Il a tué ses parents. Il avait 17 ans. Apparemment parce qu’ils n’aimaient pas sa copine. Il ne sortira jamais. On nous a fait choisir entre la peine de mort et la perpétuité. » Une immersion inattendue en même temps qu’une réflexion sur le système carcéral américain.