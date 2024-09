Ce soir en télé: La tragique histoire de Fritz l’éléphant

La réalisatrice Camille Ménager s’est penchée du célèbre Fritz l’éléphant, sa mort tragique au milieu de la foule en 1902.

À l’aube du XXe siècle, des centaines de milliers d’animaux sauvages d’Afrique et d’Asie sont capturés chaque année afin de garnir les cages des cirques et des zoos occidentaux. L’un deux, le tristement célèbre éléphant Fritz, trône encore derrière les vitres du musée des Beaux-Arts de Tours. Héros d’un conte tragique qui raconte les relations entre les animaux et les êtres humains, Fritz a été exploité durant toute son existence avant d’être étranglé par ses maîtres suite à un accès de fureur au milieu de la foule.

Historienne de formation, la réalisatrice Camille Ménager retrace son histoire avec de très chouettes images d’archives et des séquences en dessin animé. Elle raconte la démocratisation de l’accès aux animaux et les entreprises de spectacle qui en profitent en même temps qu’elle questionne le sort qui leur est réservé et la captivité.