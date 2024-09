Ce soir en télé: enquête au cœur de l’extrême droite européenne

Christophe Cotteret a enquêté dans trois pays d’Europe sur l’essor des mouvements d’extrême droite et leurs méthodes de propagande.

Sur fond de crise migratoire et d’abstention électorale, les partis de droite extrême se sont inscrits durablement dans le paysage politique européen. Qu’ils soient au pouvoir comme en Italie et en Hongrie, au sein d’une coalition gouvernementale comme en Suède, ou positionnés aux sommets électoraux comme aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Allemagne. C’est dans ces trois derniers pays que Christophe Cotteret est parti enquêter sur la normalisation de ces droites extrêmes modernes. Relookées, souriantes et même courtoises dont les idées n’ont cependant rien perdu de leur brutalité. Juste que « le musulman et le migrant subsaharien ont remplacé le Juif dans la liste des ennemis intérieurs ».

https://www.instagram.com/p/C_I5omqBPgP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Cotteret rencontre le « Hitler de Cologne » qui fut pendant une dizaine d’années l’une des principales figures du nazisme en Allemagne. Un skinhead qui a abandonné le mouvement, l’historien Nicolas Lebourg, des journalistes et des gens normaux qui soutiennent un plan de déportation sur des bases ethniques et culturelles. Il épingle aussi une violence extrême qui ne cesse de s’accentuer et vise de manière décomplexée des journalistes, des institutions, des avocats, des élus. Étayé, éclairant et glaçant.