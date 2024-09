Ce soir en télé: Du Brexit au Bregret

En juin 2016, le Royaume-Uni décidait de quitter l’Union européenne. Huit ans après, certains ressentent comme une gueule de bois post-Brexit.

« Je n’ai jamais rencontré la moindre personne qui dise que ça a été un succès, écorche la journaliste Rachel Johnson, sœur de qui vous devinez. Par contre, il y a des gens comme mon frère qui prétendent et prétendront jusqu’à leur dernier souffle que c’était le bon choix pour le pays. » Le 23 juin 2016, pour la première fois de l’Histoire, un pays décidait de quitter l’Union européenne. Le Brexit a secoué l’Europe, mais il a aussi changé à jamais le destin des Britanniques.

Six ans après avoir réalisé un premier film sur le sujet, Thomas Johnson, né en France d’une mère anglaise et d’un père australien, retourne au Royaume-Uni et se penche à nouveau sur la question. Écrit avec Éric Albert, correspondant du journal Le Monde, qui a depuis pris la nationalité britannique pour pouvoir continuer à vivre et travailler en Angleterre, Du Brexit au Bregret rencontre Tony Blair, se rend dans un open mic à Norwich, discute avec des politologues comme des pêcheurs, des profs d’unif et des députés conservateurs, des gens qui travaillent dans le secteur des soins de santé et l’architecte de la campagne mensongère de Nigel Farage. Récit d’un violent échec et d’une cruelle gueule de bois.