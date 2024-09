Ce soir en télé: «Babylon» de Damien Chazelle

Avec Babylon, Damien Chazelle, réalisateur prodige de Whiplash, La La Land et First Man, orchestre une fable tourbillonnante et cruelle dans le Hollywood décadent des années 1920.

Assistant mexicain né pour se consumer sur les plateaux de cinéma (Diego Calva), aspirante actrice aux yeux déjà rendus fous par la gloire qui s’annonce (Margot Robbie), star du muet enquillant les conquêtes comme les cuites (Brad Pitt), échotière au sensationnalisme sans scrupule (Jean Smart), trompettiste de jazz trop noir ou pas assez (Jovan Adepo): ils sont tous appelés à se cramer les ailes sur l’autel brûlant des passions aux allures d’étoiles filantes promises par le Los Angeles des années folles…

Poussant joyeusement tous les curseurs dans le rouge pour mieux faire le récit choral d’une histoire largement fantasmée d’une Babylone à la Kenneth Anger, Chazelle multiplie les délires opératiques et les loopings de mise en scène jusqu’à un final en forme d’apothéose totale. Chargé mais assez vertigineux.

«Babylon», à 22h15 sur RTL club