Ce mercredi soir sur Arte: comment la saga Matrix a changé notre rapport à la réalité

Le réalisateur Benjamin Clavel revient dans un documentaire passionnant sur l’influence de la saga Matrix sur notre manière d’envisager la technologie et notre rapport à la réalité.

« Nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur. Le seul indice que nous ayons pour nous en convaincre est lorsqu’une variable change et qu’une altération surgit dans notre réalité (…) Si ce monde ne vous plaît pas, vous devriez en explorer quelques autres. » En 1977, lors d’un festival de science-fiction à Metz, Philip K. Dick revient sur un concept qu’il développe depuis son roman Le Maître du Haut Château. Cette idée que ce que l’on croit être la réalité est toujours la fiction d’un autre. Il y a plus d’un demi siècle, le génial auteur de SF décrivait déjà le monde réel comme une supercherie façon Matrix. Mais depuis, le réel a rattrapé la prophétie. L’informatique est devenu une extension de nous-mêmes. Nos avatars nous offrent une seconde vie dans le virtuel. Et le terme matrice est entré dans notre vocabulaire.



Le réalisateur Benjamin Clavel (Marie, dompteuse de crabe, Le Monde selon Radiohead…) se penche sur une franchise qui a cristallisé les enjeux de notre époque numérique. Ceux d’une génération connectée, hybride, qui questionne la réalité jusqu’au paradoxe. Sorti en 1999, juste avant cette grande panne informatique tant redoutée qui n’est jamais arrivée, nourri par cette idée que le numérique pouvait faire dérailler notre réalité à l’échelle mondiale, Matrix raconte des intelligences artificielles qui asservissent des humains en les cultivant pour en récolter l’énergie. Les machines maintenant l’humanité paisible dans la matrice grâce à une réalité simulée, une illusion. Ce documentaire passionnant décortique et recontextualise une des sagas les plus influentes de ce siècle. Il retrace ses liens avec les années 60, 70 et le psychédélisme (Timothy Leary voyait dans l’ordinateur personnel la religion du futur)et se demande si les frères Wachowski, devenus Lana et Lilly, ont donné malgré eux du carburant à la fachosphère et aux conspirationnistes en invitant à se méfier de l’ordre établi et à douter du réel. Non sans épingler les grand groupes technologiques à la fois complices et vrais gagnants du chaos.