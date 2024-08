Le documentaire Bluberry Dreams raconte les aventures agricoles d’une famille géorgienne.

« Par mon travail et ma détermination, j’arriverai à mettre ma famille à l’abri, mais ce n’est pas facile. C’était risqué. Je le savais. Je marche sur un fil. Et personne ne sait s’il va rompre. On n’a jamais été dans une si mauvaise situation depuis qu’on est mari et femme. » En 2021, Soso, ingénieur à la retraite, a embarqué son épouse et ses deux fils dans l’aventure agricole.

Pour relancer un pays déchiré par les guerres, le gouvernement géorgien a mis en place le programme Plantons le futur. Et Soso a décidé d’hypothéquer sa maison pour investir dans un champ de myrtilles. Le problème, c’est que la météo récalcitrante a mis en retard sa première récolte. La terre aime qu’on la cajole. La terre aime le travail. Mais en Géorgie aussi, on vit les conséquences du dérèglement climatique. Elena Mikaberidze, qui a passé une bonne partie de sa vie en Belgique mais ne s’y est jamais vraiment sentie à sa place, brosse le portait touchant et teinté d’humour d’une famille qui tente de survivre et de s’offrir un avenir.