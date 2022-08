À la télé ce soir : Vers des transports durables

Elle a beau être bondée au point de susciter l’ire de ses habitants, en matière d’urbanisme, Barcelone fait figure de pionnière, avec ses rues de plus en plus nombreuses interdites aux voitures -des quartiers entiers ont été fermés à la circulation automobile-, où l’asphalte a fait place aux arbres et où la vitesse est parfois limitée à 10 km/h. Pollution de l’air, réchauffement climatique et manque d’espace: toutes les grandes villes font face aux mêmes problèmes. Et chacune tente à sa manière d’y remédier en tenant compte de ses spécificités et de son passé. Le documentaire de Johan von Mirbach se promène à Paris, où des taxis volants sont censés être inaugurés aux J.O. dans deux ans, à Berlin, où 17 cyclistes sont morts dans des accidents de la circulation en 2020, ou encore à Copenhague, qui incarne le modèle à suivre. Ça cause ville du quart d’heure (moins de temps dans les transports pour en avoir davantage à consacrer à sa vie privée), prix dissuasif des voitures, sentiment de sécurité, bienfaits pour la santé et mobilité sur les toits des gratte-ciel. Move it…

Documentaire de Johan von Mirbach. À 22h20 sur Arte. 7