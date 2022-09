À la télé ce soir : Totally Spice – Girl Power: ces filles qui ont changé le monde

“Tu as entre 18 et 23 ans. Tu sais chanter et danser. Tu es futée et ouverte d’esprit. Ambitieuse et sérieuse. Envoie-nous ton CV…” En 1994, l’entreprise Heart Management de Bob et Chris Herbert publie une petite annonce dans le magazine professionnel The Stage au sujet d’une audition pour monter un groupe de filles. Les deux hommes veulent créer une version féminine de Take That. “Mais en plus populaire.” Le premier casting a lieu le 4 mars. À l’époque, les groupes de filles sont absents du sommet des charts. Le père et le fils ont trouvé le filon et ils vont avoir le nez fin jusqu’au bout. Dès leur premier single, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell et Victoria Adams marchent sur le monde et l’écrasent en talons comme en baskets. La Spicemania enflamme la planète. L’histoire des Spice Girls, c’est celle de cinq jeunes femmes qui, au milieu des années 90, deviennent des icônes mondiales en dépit du sexisme ambiant et des scandales: les Spice Girls. Un phénomène de société. Un groupe formaté qui est rapidement parvenu à s’émanciper à sa manière.

Avant d’être sélectionnées, trois d’entre elles se sont déjà rencontrées sur le casting de Tank Girl, l’adaptation cinématographique d’un comic book post-apocalyptique punk féministe britannique. La cinquième est dégotée dans une école de comédiens. Monté de toutes pièces par un manager, le premier album des Spice Girls reste encore à ce jour l’album d’artistes féminines le plus vendu de tous les temps. Au milieu des années 90, Spice bouleverse la pop, renouvelle la musique pour adolescents et, derrière son apparence futile, y introduit le concept féministe.

Gamines de la classe ouvrière qui ont trouvé un moyen pour le moins efficace de s’enrichir, les cinq filles dans le vent s’engouffrent dans la voie rémunératrice du marketing et des produits dérivés. Les Spice Girls se déclinent sous forme de poupées, de sucettes, de déodorant, de soda. Elles ont leur jeu vidéo sur Playstation, des verres, des vêtements, des chips, des friandises et même un scooter à leur effigie. Le documentaire de Vari Innes et Alice McMahon-Major revient sur le raz-de-marée. Il raconte les jeunes filles qui confrontaient les hommes à leur sexisme (le clash sur le tournage d’une pub vaut à lui seul le déplacement). Les femmes à qui on a reproché d’être enceintes et sur qui on a rejeté la responsabilité des nombreuses grossesses adolescentes au Royaume-Uni. Un film pour mieux comprendre ce qui avait pu, il y a 30 ans, nous passer par-dessus la tête.



