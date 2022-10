À la télé ce soir : Isaac Asimov, l’étrange testament du père des robots

“Bonjour, je m’appelle Isaac Asimov. Je suis né en 1920 et le jour où vous verrez ce message, je serai mort depuis longtemps. On me présente souvent comme le père des robots ou l’un des trois grands de la science-fiction. C’est une branche récente de la littérature. Elle n’a pas plus de deux siècles. Mais elle prend en charge ce dont se sont occupés pendant des millénaires les mythes et légendes anciens. Le besoin de récits collectifs, le désir d’émerveillement et l’envie de percer les mystères de la marche du monde.” Le message est adressé aux humains du XXIe siècle, la principale préoccupation de sa vie. Écrivain russo-américain, professeur de biochimie à l’université de Boston, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, Isaac Asimov appartient à cette génération d’écrivains de SF qui avaient étudié les sciences ou du moins pouvaient en parler de manière plausible.

L’Histoire du futur: c’est ainsi que l’homme désignait non sans humour son œuvre. Beaucoup pensaient d’ailleurs qu’il pouvait prédire l’avenir. Raconté à la première personne, L’Étrange Testament du père des robots est un discours recomposé à partir d’extraits de conférences, de livres, de préfaces, d’articles, d’interviews et de lettres personnelles produits par l’auteur entre 1950 et 1989. Il brosse le portrait d’un visionnaire passionné par l’Histoire (“la réalité est sans limite alors que notre imagination prend sa source dans ce qu’il s’est réellement passé”). Un docu passionnant qui cause sources d’énergie, nouvelles sciences, robots et intelligences artificielles et qui se demande comment tout cela modifie les sociétés et fait naître des conflits.