À la télé ce soir : Boris Johnson, la fête est finie

Libérés, délivrés. Le 7 juillet 2022, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, annonçait enfin sa démission lors d’une allocution télévisée. Les Britanniques se sont laissés entraîner par son énergie et griser par ses promesses. Ils ont longtemps cru que le bonhomme était comme eux, qu’il allait renverser le système. Mais après trois années de scandales, de mensonges et de divisions, Johnson mettait enfin la clé sous le paillasson. Comment et à quel point ce clown de la politique a-t-il chamboulé le destin des Britanniques? Ce documentaire analyse le parcours, les actes et leurs conséquences d’un politicien à la langue bien pendue. Une singer-songwriter de 23 ans, un youtubeur spécialisé dans la détection des mensonges présumés et des approximations du Premier ministre, l’auteur de sa première biographie, des journalistes, d’anciens collègues, un propriétaire de pub ou encore le comédien Ian Moore lèvent le voile sur un type qui a radicalisé les gens comme Trump l’a fait avec ses électeurs. Le plus grand artisan du Brexit, un génie du marketing et un inimitable menteur.

Documentaire de Walid Berrissoul et Florentin Collomp. À voir ce dimanche sur France 5. 7