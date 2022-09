À la télé ce soir : Adolescentes

Collégiennes de Brive-la-Gaillarde, Anaïs et Emma sont issues de milieux sociaux très différents. Elles n’en sont pas moins inséparables. De leurs 13 ans à leur majorité, les deux adolescentes ont laissé le réalisateur Sébastien Lifshitz filmer leur quotidien. Elles parlent de garçons, ont rendez-vous chez le dentiste pour retirer un appareil dentaire, glandouillent au skate park, vont à la foire, fêtent leur annif… Et vivent les années à la fois merveilleuses et inquiétantes des premières fois. Devant la caméra de Lifshitz, Anaïs et Emma grandissent, deviennent des femmes. Avec à la fois beaucoup d’intimité et de pudeur, le cinéaste raconte la pression scolaire, les relations amicales, amoureuses et familiales. Le passage à l’âge adulte et les premiers grands choix de la vie. Adolescentes brosse un double portrait de la jeunesse française. Il évoque le rapport au politique, les contradictions, le bac, les problèmes de poids, les rêves, l’avenir, une maison qui brûle… Le tout dans un pays ébranlé par les attentats de Charlie Hebdo, puis du Bataclan et du stade de France. “Je me vois trop dans une maison avec un chien blanc, des enfants et un mari. Infirmière. Ah la la. C’est angoissant le futur en vrai. (…) On verra bien où la vie nous mènera.” Adolescentes sera suivi à 23h05 de Petite fille, remarquable portrait réalisé par le même Sébastien Lifshitz de Sasha, né garçon, qui se vit comme une fille depuis l’âge de 3 ans.

Documentaire de Sébastien Lifshitz. À voir ce mercredi 28 septembre à 20h55 sur Arte. 8