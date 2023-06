Ciné: les quatre meilleures sorties de la semaine

Virginie Efira en femme sous emprise dans L’Amour et les Forêts et Rosy McEwen en prof de gym lesbienne sous Thatcher dans Blue Jean: deux actrices au sommet dans les sorties ciné de la semaine.

1. L’Amour et les Forêts

Virginie Efira et Melvil Poupaud brillent dans le nouveau film de Valérie Donzelli, magistrale adaptation du roman d’Eric Reinhardt sur l’emprise.

2. Blue Jean

Premier film de Georgia Oakley, Blue Jean trace le portrait sensible d’une prof de sport lesbienne dans le contexte homophobe de l’Angleterre des années Thatcher.

3. Habib, la grande aventure

Jeune acteur tiraillé, Habib (Bastien Ughetto) est pris en étau entre ses origines et la destinée qu’il a rêvée, entre les injonctions de son métier et celles de sa communauté. Il s’apprête à endosser le costume de saint François d’Assise au théâtre. Mais comment annoncer à sa famille, certes pieuse, mais mue par une autre foi, qu’il va incarner ce héros? Entre les petits rôles d’Arabe de service qui parcourent sa brève filmographie, et ce rôle titre ancré dans la religion catholique, difficile de faire passer son choix professionnel auprès de ses parents, représentants des traditions. Jusqu’au jour où, au hasard d’un casting, il décroche une apparition un peu particulière: quelques minutes aux côtés du Cinéma lui-même, en la personne de Catherine Deneuve. De quoi peut-être réconcilier sa famille, voire sa communauté, avec son métier.

4. Misanthrope

Dans Misanthrope, une jeune inspectrice taciturne et un vieil enquêteur désabusé traquent un tireur fou dans ce thriller efficace mais sans vraie surprise.