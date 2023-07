Rock Werchter: les trois concerts à ne pas manquer ce vendredi

Derrière les têtes d’affiche ronflantes et plus ou moins ronronnantes (Editors, Red Hot Chili Peppers) au programme de Rock Werchter, Focus vous file les bons plans du jour.

Viagra Boys

Drôles, excitants et toujours sacrément remontés, Sebastian Murphy et ses Viagra Boys entendent bien secouer et retourner le KluB C vendredi après-midi à Rock Werchter. Un remède post punk aux coups de mou.



Squid

C’est l’un des groupes les plus aventureux de la nouvelle scène rock anglaise. Squid débarque à Werchter avec son deuxième album, sa musique protéiforme et ses chansons à tiroir. The Squid and the whale…



Fever Ray

Echappée de The Knife, le mystérieux duo de synthpop glacée qu’elle composait jadis avec son frère Olof, Karin Dreijer Andersson a retrouvé et réembauché son frangin sur le dernier album (Radical Romantics) de son projet solo Fever Ray. Attention les yeux…



