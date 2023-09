Rentrée culturelle: les films les plus attendus des prochains mois

Après les succès estivaux de Barbie et Oppenheimer, voici les beaux moment de cinéma attendus en cette rentrée d’automne.

Le Livre des solutions – Michel Gondry

Sortie le 20/09



Face à Blanche Gardin, mais aussi face à Sting ou à Françoise Lebrun, Pierre Niney, déchaîné, fait montre d’un impressionnant abattage comique dans cette hilarante loufoquerie champêtre sur un réalisateur angoissé et tyrannique qui fait tout pour ne pas se confronter à la finalisation de son film. Semblant vouloir régler ses comptes avec l’industrie et son propre ego, Michel Gondry y renoue en tout cas avec le meilleur de son cinéma, entre doux délires inventifs et amour sincère de l’artisanat. (N.C.)

The Eternal Daughter – Joanna Hogg

Sortie le 27/09



Découverte sur le tard, la cinéaste britannique Joanna Hogg a imposé ces dernières années sa voix, éminemment singulière, dans le concert des festivals internationaux. Dans la foulée du vaste programme que lui consacrent Bozar et la Cinematek (avec notamment la présentation, en sa présence, du formidable diptyque The Souvenir), son dernier film, The Eternal Daughter, une histoire de double et de fantômes intimes habitée par Tilda Swinton, sortira sur les écrans belges. À ne pas manquer. (J.F.PL.)

Le Procès Goldman – Cédric Kahn

Sortie début octobre



Présenté en ouverture de la Quinzaine des Cinéastes, Le Procès Goldman devait compter parmi les grands moments du dernier festival de Cannes. Cédric Kahn y revient sur une affaire qui avait défrayé la chronique française dans les années 70, lorsque Pierre Goldman -Arieh Worthalter, magistral-, un militant d’extrême gauche, avait été accusé d’une série de braquages ayant notamment entraîné la mort de deux pharmaciennes. La matière d’un huis clos tendu et étouffant, rimant avec le présent. (J.F.PL.)

Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese

Sortie le 18/10



Dans l’impeccable Killers of the Flower Moon, son 26e long métrage de fiction, Martin Scorsese adapte le livre-enquête choc de David Grann sur les meurtres, au début du XXe siècle, des Indiens Osage, tribu déportée sur une terre supposée stérile qui s’est avérée être l’un des plus importants gisements de pétrole de l’Histoire des États-Unis. Au sommet de son art de la mise en scène, d’une fluidité et d’une maîtrise absolument exemplaires, Scorsese signe une grande fresque historique viciée, au génial final méta, sur le cynisme et l’avidité sans limite d’une Amérique fondée sur le sang versé. Face à l’excellente Lily Gladstone et un Leonardo DiCaprio parfait en idiot utile, Robert De Niro, absolument glaçant, livre ici haut la main sa meilleure prestation de ces 20 dernières années. (N.C.)

Anselm et Perfect Days – Wim Wenders

Sorties les 18/10 et 29/11



2023 restera comme l’année du grand retour de Wim Wenders, le cinéaste allemand, dont les derniers longs métrages n’avaient suscité, au mieux, qu’un intérêt poli, ayant signé non pas un mais deux films marquants: Anselm, documentaire en 3D consacré à l’artiste Anselm Kiefer (sortie le 18/10). Et Perfect Days, exercice de cinéma zen s’insinuant, à la manière d’Ozu, dans le sillage d’un homme préposé à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Pour un pur enchantement (le 29/11). (J.F.PL.)