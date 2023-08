Rentrée culturelle: les cinq albums qu’on attend cet automne

Live and kicking – les concerts de la rentrée

Sans surprise, grosse activité à prévoir sur le front du live. Avec, dans les têtes de gondole, le retour des Queens of The Stone Age (au Sportpaleis d’Anvers, le 12/11) et celui de la Queen of pop, Madonna, qui, si elle s’est entièrement remise de ses pépins de santé, viendra célébrer 40 ans de tubes pendant deux soirs à Anvers (21 et 22/10), quelques jours après le passage d’une autre icône, Diana Ross (17/10). À Bruxelles, le Palais 12 a lui prévu d’accueillir entre autres Fred Again (16/09), Wizkid (11/10) et Aya Nakamura (19/10). Au rayon rap, Hamza fêtera sur scène le succès de son dernier album, Sincèrement (16/11), tandis que Playboi Carti criera sa rage à Forest National (24/11) et 50 Cent y soufflera les 20 bougies de Get Rich or Die Tryin’ (26/10). Toujours à Forest, James Blake présentera son nouvel album (21/09), précédant une importante délégation française (entre autres Pomme le 14/11, Étienne Daho le 02/12).

L’un des événements de la rentrée sera assurément le retour de PJ Harvey (les 09 & 10/10, au Cirque Royal). Ou encore les concerts de Patti Smith, en quartet, au Festival des Libertés (19 & 20/10). Après avoir sorti deux albums en un an, Christine & The Queens proposera son parti pris scénique audacieux au Cirque Royal (12/09), tandis que Feist promet elle une expérience immersive autour de son récent Multitudes (à l’AB, le 14/09). Au Bota, Odezenne se la jouera unplugged (14 & 15/09), Kurt Wagner choisissant lui de revisiter le répertoire de Lambchop en version piano intimiste (le 29/11). Il faut encore pointer les 20 ans de From Here to There, que célébreront les Girls In Hawaii à l’AB (du 14 au 17/12). Et préciser: une bonne partie des concerts précités affichent complet. TicketSwap est mon ami…