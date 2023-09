Rentrée culturelle: les BD à ne pas manquer

Ugo Bienvenu, Jul Maroh, Michel Rabagliati figurent parmi les auteurs de BD les plus attendus de la rentrée.

Rose à l’île

De Michel Rabagliati, éditions La Pastèque, 256 pages. Sortie le 25/09.

© éditions la pastèque/michel rabagliati

L’œuvre en bande dessinée de Michel Rabagliati (il est aussi graphiste et typographe) est toute tournée vers son alter ego de papier. Vient un moment où l’auteur a épuisé son sujet et se pose alors la question de la suite. Rose à l’île ne semble pas être en rupture avec la série des Paul, mais plus une transition. Après le décès de ses parents, la rupture avec sa femme et le spleen de fin de projet, il raconte ici son séjour avec sa fille sur l’île verte sur le Saint-Laurent sous forme de textes illustrés. (C.B.)

Robotique et transidentité

Le Journal de Mikki, d’Ugo Bienvenu, éditions Denoël, 48 pages. Sortie le 22/09.

Hacker la peau, de Jul Maroh et Sabrina Calvo, éditions Le Lombard, 96 pages. Sortie le 06/10.

© National

Deux thématiques transcendent les romans graphiques à paraître dans le mois et les semaines qui viennent, et ne surprendront personne: le transhumanisme d’un côté (avec son comptant d’hommes déshumanisés et de robots plus humains que prévus) et l’identité de l’autre (avec une kyrielle de titres volontiers et volontairement militants). Deux exemples exemplaires: Le Journal de Mikki, d’Ugo Bienvenu, que Denoël Graphic s’apprête à offrir gratuitement pour ses 20 ans, et le grand retour à la bande dessinée de Julie Maroh devenue Jul dans une transition de genre, et rare depuis son célèbre Le bleu est une couleur chaude. (O.V.V.)

La Véritable Histoire de saint Nicolas

De Thierry Van Hasselt, éditions Fremok, 168 pages. Sortie le 14/09.

© éditions fremok/thierry van hasselt

Dans les contes qui entourent “notre” saint Nicolas, patron des écoliers, il en est un qui le voit sauver les enfants d’adultes anthropophages… Thierry Van Hasselt s’empare de la légende pour l’imaginer, aujourd’hui, arpenter “l’anthropocène déglingué” et mener la révolution des enfants dans une grande furie éruptive et vengeresse, entre effroi et jubilation. Le nouveau grand œuvre de l’artiste bruxellois se situe dans la lignée de Vivre à FranDisco, où était né “son” saint Nicolas. (O.V.V.)

Le Dernier Sergent

De Fabrice Neaud, éditions Delcourt, 424 pages. Sortie le 27/09.

Les années 90 ont vu l’émergence de la nouvelle bande dessinée française avec son lot d’autobiographies dessinées. Fabrice Neaud s’est d’emblée posé là avec son projet colossal Esthétique des brutes, plus connu sous le nom de Journal et achevé en 2002. Le succès lui a fait rencontrer pas mal d’artistes et d’intellectuels. Le Dernier Sergent poursuit les interrogations sur la place de l’homosexualité masculine dans la société contemporaine à travers le prisme de la renommée. (C.B.)

Les Illuminés

De Jean Dytar et Laurent-Frédéric Bollée, éditions Delcourt, 144 pages. Sortie le 25/10.

Que nous réserve Jean Dytar, l’auteur de BD caméléon? Après les enluminures moyen-orientales, la perspective à un point de fuite ou le J’accuse de Zola version réseaux sociaux, le voilà qui s’attaque avec le scénariste Laurent-Frédéric Bollée au manuscrit d’Arthur Rimbaud Les Illuminations. Étrange destinée pour ce recueil de poèmes en prose édité à titre posthume en 1885 et qui est passé entre les mains de Paul Verlaine et de Germain Nouveau. Le mystère de sa rédaction sera-t-il levé? (C.B.)