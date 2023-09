Voici que penser des 6 principales sorties ciné de la semaine

Les Filles d’Olfa, Yannick, How to Save a Dead Friend… Il y en a, des films intéressants à se mettre sous la dent cette semaine dans les salles.

Les Filles d’Olfa

Œil d’or du meilleur documentaire lors du dernier festival de Cannes, Les Filles d’Olfa est une proposition de cinéma éminemment singulière. La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania y adopte un dispositif hybride pour raconter l’histoire d’Olfa Hamrouni, mère de quatre filles dont les deux aînées devaient un jour tomber dans les rets de Daech, la plongeant dans le plus profond désarroi. Une tragédie intime que la cinéaste a choisi de filmer entre docu et fiction, la maman et les deux cadettes dialoguant avec des actrices professionnelles incarnant les deux absentes, mais aussi Olfa elle-même dans les moments par trop douloureux. Pour un résultat atteignant, par-delà sa théâtralité assumée, une bouleversante vérité.

Yannick

C’est l’acteur français qui monte, qui monte, qui monte… Révélé il y a à peine cinq ans en interne maniaco-dépressif dans la série HP, Raphaël Quenard, jeune trentenaire originaire de la région de Grenoble qui est passé par l’armée, des études de chimie et un poste d’assistant parlementaire, enquille depuis lors les seconds rôles drôles et attachants aux accents souvent un peu louches. Certains voient déjà en lui le nouveau Benoît Poelvoorde. Apprécié brièvement chez Jacques Audiard (Les Olympiades), Quentin Dupieux déjà (Mandibules et Fumer fait tousser), Michel Hazanavicius (Coupez!), Emma Benestan (Fragile), Cédric Jimenez (Novembre) ou encore dans la saison 3 de la série Family Business, il prend cette année du galon en décrochant des rôles plus importants dans le film Netflix Cash de Jérémie Rozan, dans Sur la branche de Marie Garel-Weiss, et surtout dans le très remarqué Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Il est aujourd’hui l’argument principal de Yannick, que Dupieux a écrit pour lui.

Luka

L’Américano-Belge Jessica Woodworth (Khadak, Altiplano, La Cinquième Saison, King of the Belgians) adapte librement Le Désert des Tartares de Dino Buzzati dans cette fable post-apocalyptique emballée dans un noir et blanc classieux. Luka (le prometteur acteur batave Jonas Smulders), un jeune soldat avide de bataille et de gloire, s’y présente un jour au légendaire fort Kairos, lieu isolé et insolite, au gigantisme presque grotesque, où des guerriers héroïques sont chargés de défendre les vestiges de la civilisation. “Je suis né pour le combat”, dit-il. Mais l’étrange climat qui règne sur le camp, et ses entraînements dénués de sens, l’amènent rapidement à déchanter et se fondre dans la torpeur. Heureusement, l’amitié s’invite aussi dans ce quotidien marqué par l’épuisement, la soif, l’attente, la lassitude, l’ennui et bientôt la folie…

Mystère à Venise

Kenneth Branagh est de retour derrière la caméra et sous les traits d’Hercule Poirot pour cette nouvelle adaptation d’un roman d’Agatha Christie. Afin d’offrir au public son lot d’exotisme après l’Orient-Express et la croisière sur le Nil, Hallowe’en Party, le roman original, a été relocalisé à Venise. Les scénaristes ont gardé quelques-uns des personnages, comme Ariadne Oliver, autrice de romans policiers, ou gonflé quelques autres, comme la sorcière du village, ici voyante à succès.

How to Save a Dead Friend

Marusya Syroechkovskaya a 16 ans en 2005, année où elle décide d’en finir avec la vie avant de rencontrer Kimi, ange blond et âme sœur avec qui elle va se filmer durant plus d’une décennie dans la Russie de la déprime de Poutine. Sous nos yeux, ce couple punk et désenchanté, fan de Joy Division et Nirvana, s’aime puis se délite, Kimi se voyant notamment rattrapé par de puissants penchants autodestructeurs et la défonce, qui semblent constamment faire de lui un être en sursis…

Un métier sérieux

Après s’être penché avec attention sur le monde de l’hôpital dans l’excellente série Hippocrate, Thomas Lilti s’intéresse à une autre institution en péril: l’école. On découvre ici le quotidien d’un collège de banlieue parisienne à travers les yeux de Benjamin, jeune professeur remplaçant. “Tu crois que tu sais, mais tu ne sais rien.”