PHOTOS : Phoenix, comme des rois à l’Ancienne Belgique

Les Versaillais ont livré deux concerts pleins à craquer du côté de l’Ancienne Belgique ce mardi et mercredi. L’un des groupes français les plus emblématiques venait célébrer la sortie de son dernier album en date, Alpha Zulu. Etienne Tordoir était sur place et a ramené des images de leur show XXL.

Phoenix à l’Ancienne Belgique, par Etienne Tordoir