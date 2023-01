Operation Fortune: un film d’action bas du front

Avec Operation Fortune: Ruse de guerre, Guy Ritchie et Jason Statham ne font pas dans la dentelle.

Entamée il y a 25 ans, la collaboration entre Guy Ritchie et Jason Statham se poursuit avec ce Operation Fortune: Ruse de guerre, leur cinquième film en commun. Dire que le duo bonifie avec l’âge à l’image des grands crus que déguste le second à l’écran serait trahir la vérité. Mettant l’agent Orson Fortune aux prises avec une nébuleuse de trafiquants détenant une mystérieuse arme définitive qu’il s’agit de refourguer au plus offrant, Operation Fortune s’en tient, pour l’essentiel, à son cahier des charges de film d’action bas du front, la “méthode Blitzkrieg” en option. Et si, venu cachetonner, Hugh Grant tente bien de donner le change, c’est en pure perte, le plus souvent…



