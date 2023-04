Nuits Bota : les 5 concerts (+2) à ne pas manquer

Du 23 avril au 12 mai, le Botanique vous en fait voir de toutes les couleurs. En voici quelques incontournables.

Que faut-il voir cette année aux Nuits Bota? Voici une liste (non-exhaustive) de must-see et autres gig-to-be pour briller en société (ou alimenter le compte instagram gensdelamusiquefwb)

Arooj Aftab

Avec ses compères Vijay Iyer (piano) et Shahzad Ismaily (synthés), Arooj Aftab vient de publier le sublime Love in Exile. Réduisant son chant à l’essentiel, la Pakistanaise y louvoie entre jazz, minimalisme et ambient. Autant dire que son concert prévu à l’église Notre-Dame de Laeken sera l’un des événements du festival. Le 9/05, à l’église ND de Laeken

Lankum

Qui a dit que le folk était condamné au revival stérile? Les Dublinois de Lankum s’attaquent à la musique traditionnelle irlandaise, tout en lui injectant une nouvelle tension. C’est particulièrement palpable sur leur dernier album, False Lankum, aussi hypnotique que radical. Une vraie claque. Le 30/4, à l’Orangerie

Eloi

Hystérie gabber, énergie électro, fulgurances hyperpop: Eloi a l’art de jongler avec les extrêmes. Elle sera accompagnée ce soir-là de BabySolo33 et son rap/r’n’b/trap vaporeux. The kids are alright… Le 29/04, au Grand Salon



November Ultra

Sacrée Révélation féminine aux récentes Victoires de la Musique, November Ultra possède le genre de voix capable de faire fondre les coeurs les plus endurcis. Pour preuve, un premier album, Bedroom Walls, sorti l’an dernier, dont les chansons-confessions infusent longtemps. Le 8/05, à l’église N-D de Laeken.

Rap next gen

Hormis l’événement Kekra (le 05/05), le Bota préfère laisser les grosses têtes d’affiche rap aux festivals de l’été, et convier à la place une belle brochette de nouvelles têtes. Comme par exemple Bu$hi, 8ruki, J9ueve et ThaHomey pour représenter la fameuse next gen alternative (le 28/04). Mais aussi des tenants d’une ligne plus “classique” comme Eesah Yasuke, Lesram, B.B. Jacques ou Nes (le 04/05).



Sabrina Bellaouel

C’est l’un des disques les plus prenants et singuliers de ce début d’année. Sur son premier album, intitulé Al Hadr, Sabrina Bellaouel allume plusieurs foyers à la fois -r’n’b, soul et électronique principalement, mais aussi new wave, folk, UK garage – sans jamais se brûler.

Bota goes classic

…Enfin pas n’importe quel classique. Les Nuits ont toujours eu l’habitude d’ouvrir leur progra aux musiques contemporaines/expérimentales. Elles lanceront (Catherine Graindorge, précédée du trio belgo-lituanien Merope, à Bozar, le 23/04) et clôtureront à nouveau le festival (Stéphane Ginsburg, Bernard Lemmens et l’Ensemble Musique Nouvelles).