Arooj Aftab/Vijay Iyer/Shahzad Ismaily

Love in Exile ****

Depuis son premier album Bird Under Water, en 2015, Arooj Aftab n’a cessé d’épurer sa musique. Mélangeant la poésie persane ghazale avec la pop ou le jazz, revendiquant aussi bien l’influence de la chanteuse-actrice indienne Begum Akhtar que celle de Billie Holiday, la Pakistanaise basée à Brooklyn pousse un peu plus loin cette quête avec Love in Exile. Épaulée par Vijay Iyer (au piano) et Shahzad Ismaily (synthés), son objectif est clair: réduire son chant à l’essentiel, étirant chaque note jusqu’au fantomatique (Shadow Forces). Enregistré live, l’album aligne sept titres. Minimalistes, ils serpentent et mutent quasi jusqu’à la méditation ambient. Aussi sombres que fascinants.