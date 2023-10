Nina et le secret du hérisson: une fantaisie d’animation qui vient fustiger l’obsession du fric

Réalisateurs d’Une vie de chat (2010) et de Phantom Boy (2015), Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli signent un nouveau polar pour enfants avec Nina et le secret du hérisson. Cette fantaisie d’animation mâtinée de drame social raconte comment une petite fille déterminée et son copain un peu couillon se mettent en tête de retrouver de l’argent volé dans une usine désaffectée. S’ensuit une sympathique aventure qui orchestre la rencontre entre film de casse et récit d’un éveil amoureux dans un mélange attachant d’humour, de tendresse, de suspense et d’action qui refuse la frénésie du tout-venant animé pour fustiger le règne et l’obsession du fric. Visuellement parfois un peu inégal, le film parlera aux enfants à partir de 6 ans.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.