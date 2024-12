White Denim sort 12 morceaux pour un hiver en douceur

Les jeans blancs, c’est beau mais ça tache vite. White Denim n’en a que faire et semble d’ailleurs plutôt bien vieillir à en juger par ce douzième album éclectiquement pop.

D’accord. Les Texans de White Denim ne se sont pas foulés pour trouver son titre. Mais le groupe fondé en 2006 à Austin, qui a jadis collaboré avec Jeff Tweedy de Wilco et a été utilisé pour vendre sa Switch par Nintendo, a troussé une chouette collection de chansons parfaites pour passer l’hiver l’esprit tranquille et le cœur léger.



Fabriqué en mode puzzle, aidé par des musiciens qu’il n’a parfois jamais rencontrés, à Los Angeles où James Petralli, leader des White Denim, est parti s’installer avec sa famille, 12 mélange pop, rock, soul, funk, jazz et renvoie à la diversité kaléidoscopique d’un gentil King Gizzard and the Lizard Wizard. So fresh.