Warmduscher, son disco crado et son groove salace

Voici que débarque déjà le cinquième album de Warmduscher mené par le turbulent Clams Baker, ami américain et cousin cinglé à chapeau de cow-boy de la Fat White Family (les deux groupes ont toujours été consanguins).

C’est néanmoins le premier album de Warmduscher (en concert au Trix, à Anvers le 19/11 et à l’Aéronef, à Lille le 20/11) sur le label Strap Originals fondé par Peter Doherty. Deux ans après At the Hotspot, produit par Al Doyle et Joe Goddard de Hot Chip, le gang britannique est de retour avec son groove salace, son disco crado, son rock cramé, son rap sexy et ses chansons libidineuses.



Produit par son bassiste Ben Romans Hopcraft (le frère de Wu-Lu) et Jamie Neville (Kae Tempest, PVA…), Too Cold to Hold, des Warmduscher, invite à la fête l’auteur de Trainspotting Irvine Welsh, Lianne La Havas, Janet Planet de Confidence Man, le rappeur londonien Jeshi, la française Coucou Chloé et la house music d’Afrique du Sud. Dirty dancing…