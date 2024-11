Stromae sort un nouveau single en duo avec Pomme

Stromae refait surface, le temps d’un single avec Pomme. « Tu es la plus belle des malédictions, de toi je devrais m’éloigner », chante le Bruxellois sur Meilleure ennemie, tiré de la BO de la série Netflix Arcane.

Un peu plus d’un an et demi après l’arrêt de sa tournée Multitude, Stromae est de retour. Pas de nouvel album en vue, mais bien un single, en duo avec la chanteuse Pomme. Le morceau est issu de la B.O. de la saison 2 de la série animée Arcane, diffusée par Netflix.

Intitulé Meilleure ennemie, il se fait rencontrer les deux artistes sur terrain neutre synthétique, à l’exact croisement de la mélancolie de l’une et des prod électropop de l’autre. Le temps d’un court couplet-refrain-couplet-refrain, pas un pont de plus. Le thème? Celui, éternel, des amours contrariés. Toute interprétation plus large étant ouverte. « T’es la meilleure des choses qui m’est arrivé, mais aussi la pire qui m’est arrivé », commence Stromae, qui ne commente évidemment pas sa relation au succès…

Ce nouveau morceau arrive deux jours après que Stromae – Paul van Haver de son vrai nom – se soit vu remettre l’une des distinctions les plus prestigieuses de Belgique. Celle de Commandeur de l’Ordre de la Couronne. Il déboule aussi deux semaines avant la première du concert filmé de sa tournée avortée. Multitude le concert sera d’abord diffusé le 6 décembre sur les chaînes TMC et TF1+, avant d’être disponible sur Youtube le 14 décembre.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De là à annoncer le retour aux affaires de Stromae, il y a un pas. Plus certainement, ces différentes actualités sont juste le signe que l’artiste sort petit à petit la tête de l’eau. Et s’éloigne de l’Enfer. Ce qui serait déjà la meilleure des nouvelles…