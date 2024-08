[Par ici la rentrée] Les tendances musique des prochains mois

Retour en salles



Getty Images

La question à 50 centimes: Lauryn Hill et les Fugees seront-ils bien au Sportpaleis le 23 octobre prochain? Rien n’est moins sûr. Il y a trois semaines, le trio hip-hop emblématique annulait toutes les dates américaines de sa tournée de reformation (trois jours à peine avant son lancement). Vu le passif et l’histoire à tout le moins chahutée du groupe, on voit mal comment les choses pourraient s’arranger d’ici le début des concerts européens. En attendant, le site du Sportpaleis continue de proposer des places pour ce qui s’annonçait/s’annonce comme l’un des concerts événements de la rentrée. Ce ne sera toutefois pas le seul. Plus tôt (le 03/10), au même endroit, Janet Jackson viendra par exemple réclamer les lauriers d’une carrière encore trop souvent sous-estimée, tandis que Childish Gambino déboulera sur la scène du Palais 12 (le 23/11) pour interpréter les chansons de ce qui est présenté comme son ultime album, Bando Stone & the New World.

Sur foi du concert qu’elle a donné cet été aux Ardentes, Shay (photo) devrait, elle, triompher lors de sa première vraie date belge en salle, le 16/11, à Forest National. Tout comme Luidji, héros d’un rap français mélodique et indépendant, qui célébrera le carton de son album Saison 00, le 15/11, au Palais 12. Au rayon rock, Elbow passera par deux fois au Cirque Royal (les 08 et 10/09), tandis que les chouchous de Fontaines D.C. s’arrêteront à Forest National (le 15/11). Légendes indie, Kim Gordon et Bill Callahan feront également un stop à Bruxelles: la première à Bozar (le 31/10) et le second, en solo, lors d’une résidence à l’AB (les 20 et 21/09). Enfin, la fin d’année devrait être surtout animée par les Français, avec les concerts de Zaho de Sagazan (le 24/11, au Palais 12), Eddy de Pretto (le 05/12, à Forest National), SCH (le 14/12 au même endroit), ou encore Justice (le 19/12 au Palais 12).