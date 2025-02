Neil Young sur la place des Palais le 30 juin prochain

Neil Young sera en concert en Belgique le 30 juin, devant le Palais royal, dans le cadre du Brussels Open Air, le nouveau festival-qui-n’en-est-pas-vraiment-un

Neil Young sera en concert à Bruxelles, le 30 juin prochain! A bientôt 80 ans, celui qui reste une légende du rock a en effet prévu une étape belge à son prochain Love Earth World Tour. Si aucun nouvel album n’est annoncé pour accompagner la tournée, la venue de Young reste exceptionnelle : on n’avait plus le guitar hero canadien sur une scène belge depuis son concert au Sportpaleis d’Anvers en 2019. Ajoutez à cela le contexte politique du moment, et le concert de celui qui n’a jamais été avare de coups de gueule et de prises de position devrait valoir le détour.

Neil Young reviendra cette fois à la place des Palais à Bruxelles dans le cadre du Brussels Palace Open Air. Un nouveau festival? Pas du tout!, insiste le promoteur Gracia. Histoire de rassurer les Werchter, Dour et autres Pukkelpop, qui, vu le contexte tendu du moment, risque de voir d’un mauvais oeil l’arrivée d’un nouveau concurrent dans le circuit des festivals?



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A Bruxelles, cela fait pourtant un moment que le centre-ville est orphelin d’un grand rendez-vous musical – depuis la disparition du BSF (Brussels Summer Festival). Pas question cependant de relancer toute une grosse machinerie. Le Brussels Palace Open Air devrait se contenter de rentabiliser l’infrastructure mise en place devant le Palais royal, en programmant une série de gros noms. Un peu « à l’image du BST Hyde Park de Londres », explique encore Gracia dans son communiqué, qui devrait d’ailleurs annoncer une nouvelle affiche dans les jours qui viennent.

En attendant, les tickets pour le concert de Neil Young seront mis en vente dès ce mardi 25 février pour les membres de Neil Young Archives (neilyoungarchives.com), avant d’être accessible au commun des mortels dès le vendredi 28 février, 10h, sur le site de Gracia.