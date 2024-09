L’ultime retour de Sophie avec un album post-mortem

Un peu avant de trouver tragiquement la mort, Sophie mettait la dernière main à un nouvel album sans pour autant y glisser son point final. Son frère a pris le relais.

En 2021, Sophie décédait à Athènes, après une chute mortelle depuis son balcon. Trois ans plus tard, un disque posthume vient ajouter le point final à une discographie aussi succincte -un seul album, l’emblématique Oil of Every Pearl’s Un–Insides– qu’influente. Icône hyperpop, Sophie a en effet façonné le son des années 2010. Au moment de sa disparition, celle qui a collaboré aussi bien avec Charli XCX que Madonna achevait un album. C’est ce projet qui a été finalisé par son frère, et ingénieur du son, Benny Long. Entre ambient gothique (Intro (The Full Horror), The Dome Protection) et pop/r’n’b maximaliste (Live in My Truth, Exhilarate), le disque compense son manque de cohérence par une recherche constante, prolongeant l’héritage d’une pionnière.