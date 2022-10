Les 10 meilleurs clips belges du moment

Avec une subjectivité assumée, on est allés fouiller un peu dans notre répertoire d’artistes belges pour vous proposer les meilleurs clips des dernières semaines. Et il y en aura pour tous les goûts.

Movulango – The Peak

Le protégé des frères Stephen et David Dewaele chez Deewee, lancé en solo depuis l’année dernière avec son très bon Leave, tease un premier EP qui verra le jour le 18 novembre prochain. Celui qui officie aussi en tant que producteur dans Future Sound of Antwerp nous offre un titre génial fait de guitares grungy, d’une partie vocale frôlant l’indie pop et d’arrangements électroniques bien pensés. En seulement 2’33, on est conquis.

marcel – intimité ft. blank\\

C’est qu’ils commenceraient à être habitués à nos sélections de clips, les copains de marcel. Le quatuor arlonais nous emmène dans une ambiance de cabaret déjanté dans ce clip, troquant le costume de Monsieur Loyal pour des accoutrements de rockeurs. Ça tombe bien, ils sont certainement plus forts derrière leurs instruments que sous un chapiteau de cirque, en témoigne ce morceau chanté en français décrit comme « une synthèse entre la gouaille de Jacques Dutronc, l’univers fantasmagorique de John Cooper Clarke et les riffs édentés des Replacements« . Immersion dans leur intimité…



SONS – Momentary Bliss

Reprenant l’esthétique de la pochette de son dernier album, Sweet Boy, le groupe SONS dévoile un nouvel extrait clippé, toujours avec le protagoniste de Nothing. On suit un homme qui semble vivre dans une paranoïa, bloqué entre le réel et l’imaginaire, sans échappatoire. Peut-être un peu moins énervé que le reste de l’album, Momentary Bliss n’en est pas moins un petit bijou.



Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Mantra

Dixième piste de ce qui devrait rester comme l’un des meilleurs albums de l’année (Topical Dancer), Mantra est une revisite de Yin Yang, la cassette de méditation audiovisuelle créée en 2019 par Charlotte Adigéry et Bolis Pupul. Une invitation à l’expression personnelle, prônée par le duo. Et une manière pour eux de clore une année 2022 fantastique.



The Haze – End Of The Show

Union du producteur Maximilian De Vos et de la flûtiste et chanteuse Stéphanie Bertrand, The Haze donne vie à une musique électro-pop, infusée au hip hop dans ce premier clip. Réalisation rythmée et léchée, chorégraphies haletantes et joyeuse énergie : les deux bruxellois de The Haze nous donnent envie de les connaître un peu plus.



Eosine – Ciarán

Ils nous en parlaient il y a peu, le jeune groupe Eosine, figurant parmi les demi-finalistes du Concours Circuit, a sorti un nouveau single, Ciarán. Pour l’occasion, les liégeois sont allés chercher ni plus ni moins que Mark Gardener, le bassiste du groupe Ride, l’une de leurs grandes inspirations, pour s’occuper du mix. Visuellement, on retrouve leur univers fait d’images de microscopes, de couleurs et de lumière.



Vaague – Reshaped ft. Dorian Dumont

Rien de tel qu’un clip kaléidoscopique fait de formes et de couleurs. C’est du moins ce qu’a choisi Vaague, aka le percussionniste Antoine Pierre, pour clipper ce Reshaped, en collaboration avec le pianiste Dorian Dumont (Echt!). Le morceau fait partie du tout nouvel EP du projet Vaague, From The Ashes, sur lequel on retrouve notamment Le Motel ou encore Jean-Paul Estiévenart.



Primero – Sweet Sour

Primero a choisi de mettre sa carrière solo au premier plan ces derniers mois et on ne peut que s’en réjouir. Que ce soir en featuring avec Isha, avec Béesau ou bien seul avec son micro, le membre de l’Or du Commun fait preuve d’une constance éblouissante. En témoigne ce nouveau Sweet Sour, issu de la troisième partie de ses Fragments, qui devrait voir le jour très prochainement.



Warhaus – Time Bomb

Après un été sur les routes avec son groupe Balthazar, Maarten Devoldere reprend sa parenthèse solo Warhaus pour un album qui verra le jour le 18 novembre. En guise d’annonce, il a d’abord partagé Open Window en juin et nous offre maintenant son Time Bomb, qui nous évoque quelque chose du générique des Sopranos dans une version plus orchestrale. Un vrai délice.



Yellowstraps – notice

Après une apparition sur la compilation Re:imagined du label Blue Note, des projets comme Goldress ou Yellockdown project, Yellowstraps passera le cap de l’album (tentacle) le 27 janvier prochain et devrait faire de 2023 son année charnière. Premier extrait, notice évoque une situation d’impasse dans une relation amoureuse, magnifiquement mise en image dans cette vidéo.