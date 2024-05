Le saxophoniste américain David Sanborn est mort

En six décennies d’une carrière prolifique, il a sorti 25 albums et remporté six Grammy Awards. David Saborn s’est éteint ce dimanche 12 mai à l’âge de 78 ans.

Le saxophoniste américain David Sanborn, dont l’influence a largement dépassé l’univers du jazz grâce à ses collaborations avec David Bowie, Stevie Wonder et Bruce Springsteen, est mort à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer.

Le musicien « est décédé dimanche après-midi, le 12 mai, après une longue bataille contre un cancer de la prostate », dont il souffrait depuis 2018, selon un message publié sur sa page Facebook. Il était reconnu comme un grand nom du jazz mais aussi comme un artiste inclassable, qui s’est essayé à une variété infinie de genres musicaux: jazz fusion, latin jazz, disco, funk, pop, rock, soul ou encore blues.



En six décennies d’une carrière prolifique, il a sorti 25 albums et remporté six Grammy Awards. Ses compétences de technicien hors pair lui ont permis de collaborer avec des monstres sacrés de la musique: il joue notamment un solo mémorable sur le titre « Young Americans » de David Bowie, s’invite sur l’album « Talking Book » de Stevie Wonder, et « Born to Run » de Bruce Springsteen. Il a également accompagné les Rolling Stones, et est monté sur la scène du mythique festival de Woodstock avec le Butterfield Blues Bannd, entre autres.



Né à Tampa en Floride en 1945, il avait grandi dans le Missouri, dans le sud des États-Unis. Atteint de polyomélite – une maladie qui affecte le système nerveux et provoque des paralysies – pendant son enfance, il avait commencé à jouer du saxophone sur le conseil d’un médecin, pour renforcer sa capacité pulmonaire. Malgré son diagnostic de cancer en 2018, il continuait à tourner fréquemment et avait encore des scènes prévues l’année prochaine.