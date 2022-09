Le Fifty Lab dévoile une partie de sa chouette affiche

La troisième édition du festival bruxellois aura lieu du 16 au 18 novembre prochain dans plusieurs lieux de la capitale. Les premiers artistes viennent d’être annoncés et promettent, encore une fois, une édition intéressante.

Ambitieux festival qu’est le Fifty Lab. Depuis 2019, il propose une formule différente de ce que l’on peut trouver en Belgique, notamment en plaçant d’autres festivals européens dans leur liste de curateurs. Ainsi, en plus de programmer les artistes émergents sélectionnés par les oreilles attentives de leurs programmateurs, ils font confiance à celles de quelques-uns de leurs homologues pour établir un line-up qui fait mouche.

C’est pourquoi dans cette première vague d’artistes, on retrouve les Irlandais (désormais relocalisés à Londres) de The Clockworks, poussés par le festival Siren’s Call de Luxembourg, le trio jazz gantois Dishwasher_ proposé par Boomtown (Belgique), la nouvelle sensation hyperpop française JeanneTo choisie par La Magnifique Society (France), le projet de dreampop allemand Orbit, présenté par le festival Superbloom (Allemagne) ou encore Santiago Latorre, artiste très expérimental espagnol ajouté quant à lui par le prestigieux Sonar Festival de Barcelone.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le reste de cette salve est sélectionné par l’équipe du Fifty Lab, qui est allée puiser à l’internationale pour trouver les artistes émergents qui font la musique de demain, mais sur qui il faut compter dès aujourd’hui. On retrouve la DJ et productrice anglaise Amaliah, la chanteuse et également productrice française ELOI, l’inclassable anglais Grove, mêlant punk, jungle, dancehall et pop, l’américaine HAWA, la violoncelliste expérimentale guatémaltèque Mabe Fratti, le groupe pop américain MICHELLE, les rockeuses françaises d’Ottis Coeur et enfin la chanteuse-compositrice-interprète canadienne Sister Ray.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire aussi | Fifty Lab, trois jours de découverte musicale en tous genres

Un accent belge, bien sûr

Il serait forcément mal venu d’oublier les artistes locaux, surtout dans le contexte actuel. On en retrouve évidemment au Fifty Lab : KAU trio., projet instrumental bruxellois aux accents jazzy sera de la partie, et ils ne seront pas les seuls dans leur style puisque le power duo Lander & Adriaan viendra également nous refiler quelques frissons. Et pour compléter le tout, la voix soul de STACE viendra réchauffer les cœurs des festivaliers.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

À nouveau, l’événement investira plusieurs lieux de culture de l’hypercentre de la capitale, tous à un jet de pierre l’un de l’autre pour permettre une migration facile entre les différents sites. Vous pourrez donc vous balader entre l’Ancienne Belgique, le Beursschouwburg, le Bonnefooi, L’Archiduc et Madame Moustache. Alors, hypés par ces trois jours déjà hyper prometteurs ?