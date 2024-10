Le Botanique lance ses Nuits Weekender, tournées vers la découverte

Le Botanique inaugure ses Nuits Weekender, du 1er au 3 novembre. Un nouveau festival indoor, à l’affiche aussi fournie qu’aventureuse. Exemple avec cinq incontournables.

Ça bouge au Bota ! A côté de ses emblématiques Nuits, toujours programmées au printemps, le Botanique s’offre non pas un, mais bien deux nouveaux rendez-vous. Avant le Tough Enough (les 29 & 30/11), voici le Weekender. Soit une grosse orgie musicale indoor de trois jours, du 1er au 3 novembre,. Le Weekender mobilisera l’Orangerie, la Rotonde et le Musée. Avec un accent mis sur les découvertes et l’émergent, sans limite de genres. Le tout avec un ticket (par jour) donnant accès à toutes lés salles ! Dans un programme particulièrement touffu, on vous propose cinq incontournables.

Billy Woods

En plus de 20 ans d’activisme musical, Billy Woods s’est définitivement imposé comme l’un des agitateurs les plus doués et passionnants de la scène rap indépendante US. Fils d’une prof de littérature anglaise d’origine jamaïcaine et d’un père marxiste, acteur de la guerre d’indépendance du Zimbabwe, Woods est né à Washington, mais a grandi en Afrique. C’est à son retour aux Etats-Unis qu’il tombe dans le rap.. Surtout via sa branche la plus alternative – de MF Doom aux francs-tireurs du label Def Jux. C’est cette même idée d’un rap dissident, éloigné des contingences bling bling des blockbusters du genre, qu’il ne va cesser de cultiver. En solo ou avec Armand Hammer, son duo avec Elucid.



Geordie Greep

En août dernier, Black Midi annonçait raccrocher les guitares. Après trois albums seulement, qui ont fait de la formation anglaise l’une des plus excitantes et aventureuses de ces dernières années, son leader Geordie Greep filait en solo. Au Weekender, il viendra présenter The New Sound, premier disque foufou, entre rock tendu, décalages jazz, et pop déviante.



English Teacher

Formé en 2020, au Conservatoire de Leeds, English Teacher est l’une des dernières sensations en date du rock made in UK. Constitué de Douglas Frost, Lily Fontaine, Nicholas Eden et Lewis Whiting, le groupe imagine une formule rock audacieuse. Elle prend la forme de morceaux remplis d’accidents et de rebondissements, mélangeant audaces indie, touches d’electronica et de folk. Récemment, English Teacher a même remporté le prestigieux Mercury Prize. Et ce dans une liste de propositions qui comptait quand même les albums de Charli XCX ou encore The Last Dinner Party, autre hype de ces derniers mois.



Fabiana Palladino

C’est peu dire que Fabiana Palladino a pris son temps. En 2014, elle sortait ainsi un premier morceau – produit par Sampha. Mais ce n’est qu’au printemps dernier qu’elle a sorti son tout premier album éponyme. Dans l’intervalle, elle a enchaîné les singles au compte-gouttes. Chanté aux côtés de Jessie Ware, SBSTRKT, Ghostpoet, etc. Et signé sur le label de Jai Paul, Paul Institute. Le producteur est évidemment au présent au générique de l’album. Tout comme le bassiste Pino Palladino (son père) ou encore Jamie Woon aux chœurs. Le résultat est une magnifique collection de chansons pop/R&B aux élégants reflets eighties, évoquant à la fois Prince et Kate Bush.



Mabe Fratti

Pour situer Mabe Fratti, la référence la plus souvent citée est Arthur Russell. Comme lui, la musicienne pratique en effet le violoncelle. Et à l’instar du héros de la scène avant-gardiste new-yorkaise des années 80, mort des complications liées au sida en 1992 (l’année de naissance de Fratti), elle propose une musique à la fois organique et expérimentale. Louée par des producteurs comme Oneohtrix Point Never, chouchou de Pitchfork, elle a sorti son 4e album en juin dernier, Sentir que nos sabes. Un disque toujours aussi aventureux, mais qui se permet des mélodies plus fluides qu’auparavant.