Kelly Lee Owens passe de la techno rêveuse à la musique solaire

Après une triplette d’albums tournant autour d’une techno rêveuse, on pensait avoir cerné les ambitions électroniques de Kelly Lee Owens.

Avec son nouveau Dreamstate, la Galloise ouvre cependant encore une nouvelle voie. Si elle continue de poser encore un certain voile vaporeux sur sa musique, elle lui donne désormais une tournure plus immédiate, quasi pop par moments.



Comme son titre l’indique, Sunshine, par exemple, est l’un de ses morceaux les plus solaires, francs et directs. S’adjoignant les services de Tom « Chemical Brothers » Rowland et du producteur Bicep, Kelly Lee Owens ose même des effets trance nineties (Dark Angel), cherchant l’euphorie dance (Love You Got) sans jamais donner l’impression de forcer le trait.