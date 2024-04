Hugues Auffray revient en Belgique pour deux dates en novembre

L’artiste français, âgé de 94 ans et comptant 100 albums et compilations à son actif, se produira au Forum de Liège et au Cirque Royal de Bruxelles.

Le chanteur et guitariste Hugues Aufray hissera haut ses refrains les plus entêtants en Belgique, le temps de deux soirées en novembre. Il se produira le 02 novembre au Forum de Liège et le lendemain au Cirque Royal de Bruxelles.

Du haut de ses 94 ans, l’artiste à la crinière blanche – dont la discographie compte plus de 100 albums et compilations – est à nouveau prêt à reprendre la route. S’il n’ira pas jusqu’à San Francisco, l’interprète de tubes comme Santiano, Céline ou Stewball fait ses valises pour une tournée de quinze dates en France, Suisse et Belgique, après avoir triomphé à l’Olympia de Paris.

« Moi, ma vie, c’est de faire de la musique » explique d’emblée celui qui incarne, avec sa guitare en bandoulière et ses chansons tendres, le folk à la française depuis 60 ans. Entouré de quatre musiciens, Hugues Aufray propose un tour de chant de deux heures au cours duquel aucun succès n’est oublié, pas même « Dès que le printemps revient », interprété à l’Eurovision de 1964 pour le Luxembourg.

Hugues Aufray n’a jamais envisagé de faire ses adieux sur scène, contrairement à de nombreux grands noms de la chanson française. Les organisateurs de la tournée soulignent l’aspect intergénérationnel du chanteur, dont les ritournelles ont marqué les vies de son public et sont redécouvertes année après année.

C’est notamment le cas de « Adieu Monsieur le professeur », chanson résonnant souvent dans les écoles en fin d’année. Les tickets seront en vente dès vendredi.