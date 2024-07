Rock Werchter: voici les top (et pas de flop) de la première journée

Rock Werchter, jour1: parfum de Smiths, revival shoegaze et fanfare techno teutone. A la fin, c’est PJ qui gagne…

Le meilleur de jeudi.

PJ Harvey

D’une classe infinie et d’un jusqu’au-boutisme inouï (faut oser le morceau tout intimiste devant un chapiteau bien imbibé), Polly Jean a livré le meilleur concert de la journée. Mis à l’honneur son dernier album (I Inside The Old Year Dying) et terminé avec quelques classiques (Angelene, Dress, Down By The Water et To Bring You My Love). Pas mieux…

The Hives

Il a beau, à l’étroit dans son beau costard et un peu boursouflé, donner l’impression qu’il est en train de tourner un remake suédois du Pari (il n’a tellement pas de cou qu’on dirait Didier Bourdon), Howlin Pelle Almqvist gère toujours aussi bien une foule. Rien de neuf sous le soleil certes mais The Hives a l’énergie communicative et les tubes qui vont avec.

Meute

Fanfare techno teutone, Meute libére les musiques électroniques des platines du DJ. Réarrange les tubes de clubbers à sa sauce avec des percussions et des cuivres. La formation allemande a retourné la grange (The Barn pour ceux qui ont du mal avec l’anglais) en plein après-midi et l’ont transformée en boite de nuit.

Johnny Marr

This Charming Man, How Soon is Now, There Is A Light That Never Goes Out… Johnny Marr avec sa coupe de Beatles et sa tête de frère Gallagher ne s’est pas fait prier pour reprendre ses Smiths et pour montrer qu’il savait les chanter. Le guitariste parvenant même à faire oublier ce réac de Morrissey.

Slowdive

Porté par un public jeune (merci TikTok), Slowdive est ces dernières années revenu sur le devant de la scène et remet le shoegaze au goût du jour. Mention spéciale pour des visuels à haute teneur psychédélique.