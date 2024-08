Pukkelpop : Fontaines de romance 

A Hasselt, Fontaines D.C. a donné un savoureux avant-goût de son nouvel album, Romance, qui atterrira le 23 aout dans les bacs des disquaires.

Il y a toujours quelque chose de périlleux dans le concert de festival. A fortiori quand il se déroule quelques jours seulement avant la sortie d’un nouvel album. Une semaine tout juste avant l’arrivée dans les bacs de Romance, quatrième Fontaines D.C. du nom (un clin d’oeil au chanteur Johnny Fontane interprété par Al Martino dans Le Parrain), les Dublinois se produisaient ce vendredi en fin d’après-midi sur la principale scène du Pukkelpop. Chaussettes rouges de foot, short chinois et t-shirt Angie McMahon (une singer songwriter de Melbourne) pour le chanteur Grian Chatten. Maillot de l’Espagne et dreadlocks qui vont avec pour Carlos O’Connell (il est originaire de Madrid où il a grandi). Fontaines DC n’est pas le groupe le plus stylé de la terre. Pas le plus bavard non plus. Mais ça n’empêche pas l’engagement et les prises de position. Le drapeau et le micro aux couleurs de la Palestine.

La plupart du temps donc, le concert de festival s’apparente à un best of. Le meilleur moyen d’être rassembleur. De parler aux inconnus. C’est déjà le cas quand on défend un nouvel album. Alors imaginez quand on est seulement en train de l’annoncer. Qu’à cela ne tienne. Fontaines D.C. n’est pas un groupe comme les autres. Habité qu’il est par un souffle poétique et romantique incontestablement lié à son Irlande natale. Peur de rien. Main stage ou pas, les Irlandais balancent la moitié de leur nouveau disque et lui consacrent la moitié de leur concert. Les trois singles Favourite, Here’s The Thing et l’ambitieux Starbuster (en apothéose). Mais aussi Death Kink, In The Modern World et Romance. A défaut d’être survoltée, l’assistance est attentive. Et le band, lui, appliqué.

Chilli Jesson avait déjà remplacé Conor Deegan (Deego pour les intimes) à la basse l’an dernier. Maintenant que ce dernier est de retour, les Irlandais sont six sur scène. Renforcés par l’ancien Palma Violets qu’on avait un peu perdu de vue. A la séparation officielle de PV annoncée à l’été 2018, ses camarades ont lancé un autre projet, Gently Tender, avec Celia Archer du groupe The Big Moon. Chilli lui a tracé son chemin. Monté le groupe Crewel Intentions. Et vient de sortir quelques morceaux en solitaire. Discret mais efficace.

Le monde venu l’applaudir en atteste. Fontaines D.C. est l’un des rares groupes de rock parvenu à toucher le grand public ces dernières années. Et il le doit à ses talents d’écriture. A cette capacité de trousser des chansons qui frappent les esprits et qui y restent. Les tubes de son premier album Big et Boys in the Better Land l’aident à mettre définitivement le public dans sa poche. Le pari était relativement osé mais les Dublinois se sont assuré la meilleure des publicités. Leur concert du 15 novembre à Forest affiche de toutes façons déjà complet.