Linkin Park en tête d’affiche de Rock Werchter 2025

Linkin Park sera en point d’orgue de la prochaine édition du Rock Werchter, avec sa nouvelle chanteuse en vedette.

Linkin Park refermera la première journée de Rock Wechter le jeudi 3 juillet, a annoncé jeudi l’organisation du festival. Le légendaire groupe américain fera ainsi son retour en Belgique après sa réunion autour de sa nouvelle chanteuse Emily Armstrong.

Linkin Park revient après une longue absence

La formation viendra défendre son nouvel album «From Zero» qui doit sortir demain/vendredi. Outre les nouveaux morceaux «The Emptiness Machine» et «Heavy Is The Crown», Linkin Park devrait aller puiser dans ses plus grands succès comme «Numb», «One Step Closer», «The Catalyst» ou encore «New Divide». Le groupe de néo-métal avait cessé toute activité en 2017 après le suicide de leur principal chanteur, Chester Bennington.

Mais, en septembre 2024, au terme d’un long teasing sur leur site, la bande de Mike Shinoda annonce son retour avec Emily Armstrong (ancienne chanteuse de Dead Sara) au chant. Le batteur Rob Bourdon, n’ayant pas souhaité reprendre l’aventure a également été remplacé. Un album est annoncé dans la foulée.

Linkin Park a désormais planifié une vaste tournée mondiale qui mènera donc les six musiciens sur la scène de Rock Werchter. Le festival se déroulera du 3 au 7 juillet 2025 avec Green Day, Sam Fender et Olivia Rodrigo en têtes d’affiches respectives des vendredi, samedi et dimanche. Les tickets seront mis en vente le vendredi 22 novembre.