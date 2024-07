Les Ardentes J4 : tops/flops

Lors de la dernière journée d’une édition des Ardentes qui aura rassemblé quelque 220 000 personnes, Tif a filé le grand frisson.

Le plus intense : Tif

LE grand frisson des Ardentes. Dans un milieu rap qui a parfois du mal à trouver la bonne formule scénique, Tif a réussi à mettre au point une proposition vraiment inédite. Comment ? En intégrant les codes habituels dans un groupe live – guitares, batterie, claviers, darbouka, etc – qui n’est jamais un prétexte. Le rimeur d’origine algérienne réussit ainsi à insuffler à sa musique, mélange de rap et de pop chaâbi, une intensité folle. Et à sa mélancolie de l’exilé, une urgence bouleversante. Comme lors du final, sur le crescendo de Shadow Boxing, alors que les drapeaux palestiniens et les fumigènes rouges s’allument un peu partout dans le public. A filer la chair de poule.

La cote : 10/10



Le plus corporate : Booba

Avant chaque apparition de Booba, vous pouvez la sentir : l’électricité. Aux Ardentes, dimanche, elle était dans l’air. Moins sur scène. En mode VRP, le Duc de Boulogne est venu accompagné de ses camarades du label 92i. Dans son dos, le logo PRT Lab. Le nom de sa toute nouvelle marque de CBD « haut de gamme ». Et, pour tout dire, son programme du soir. Du moins si l’on envisage en effet le set proposé comme un laboratoire.

On n’a en effet pas trouvé d’autre manière d’expliquer un concert sans queue ni tête, laissant plus d’un fan perplexe. Setlist étrange – « Coupe, coupe, ils connaissent pas ce titre, mets-leur un classique », s’amuse Booba, avant de lâcher Scarface ; ou de glisser le reggae d’Au bout des rêves, ressorti des limbes de Ouest Side. Invités qu’il n’arrive jamais à mettre vraiment en lumière – hormis SDM pour Dolce Camara. Interlude de 10 minutes avec un mix du producteur/DJ Gendha, balançant du Aya ou du Naza. Tout cela pour sortir de scène, sur une version dance du même Dolce Camara. Booba en mode Jumping the shark…

La cote : 5/10

Le plus rafraîchissant : Fally Ipupa

Fally Ipupa aux Ardentes ? Certains ont pu trouver l’idée bizarre, voire incongrue. Au bout de quatre jours d’une programmation majoritairement rap, la venue du roi de la rumba congolaise a pourtant fait du bien. Surtout que l’Aigle aka The King aka El Profesor, n’a pas fait les choses à moitié, débarquant avec toute sa troupe – ils sont combien sur scène ?! – pour proposer une revue rumba tout à fait savoureuse.

La cote : 243/10

Les plus engourdis : Zola & Kola LaD

Zola & Koba LaD

La mode est au duo. Après Tiakola et Gazo jeudi, c’était au tour de Koba LaD et Zola de jouer en double. En totale détente, sans jamais ressentir le besoin de défendre leur musique autrement qu’en lambinant sur scène. KobaLaD passant presque pour hystérique à côté de son camarade – c’est dire. Des candidats sérieux pour la prochaine cérémonie des Flemmes.

La cote : 4/10