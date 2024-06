Graspop: les tops et les flops du jeudi

De l’insubmersible Alice Cooper, sa guillotine et son boa à l’exfiltration difficile…

Tops

Alice Cooper

Il a beau avoir fêté ses 76 ans le 4 février dernier, Alice Cooper a donné une sacré leçon de rock’n’roll et d’entertainment jeudi à Dessel. Poison, School’s Out, No More Mr. Nice Guy… On connaît le principe mais ça marche toujours à fond les ballons et on ne s’ennuie pas une seconde. Vincent Furnier a fait le show. Sorti le boa (un vrai), la camisole, la guillotine et une béquille (non sans humour) pour interpréter I’m Eighteen. Sans Alice Cooper, Marilyn Manson n’aurait pas existé. Et ça il ne faut jamais l’oublier…

Le public

Ils font parfois un peu peur. Tout baraqués. Tout percés. Tout tatoués. Mais il n’y a pas plus courtois que les visiteurs du Graspop. Du genre à s’excuser quand tu leur renverses de la bière sur l’épaule ou leur marches sur les pieds. Good vibes.

Le live karaoke

1. Choose one song on poster. 2. Sign up with hostess. 3. Get on stage. 4. Be a rock star. Au Graspop, vous pouvez faire du karaoké. Chanter You Shook Me All Night Long devant tout le monde. Plein de monde. Et tout ça avec un vrai groupe (Amazing Snake) pour vous accompagner. Fun et décomplexé.

Flops

Babymetal

Des voix de souris et des guitares qui font du bruit. Il n’y a pas que la K-Pop qui excite le public européen. Le pseudo metal japonais aussi semble faire son petit effet. Babymetal est composé de trois jeunes idoles qui mélange les musiques dures à la pop asiatique. C’est drôle cinq minutes mais faut avoir les nerfs solides…

La sortie compliquée

Perturbé par la pluie qui lui a fait fermer parkings et campings, le Graspop a invité les festivaliers à se rendre sur place avec les transports en commun ou à vélo. Multipliant d’ailleurs les navettes entre le site et la gare de Mol. Dans ces circonstances exceptionnelles, certains ont mis plus de deux heures jeudi pour regagner leur voiture au milieu de la nuit.