Couleur Café J2: les top/flop

Retrouvez notre top/flop du deuxième jour de Couleur Café.

Top

Brihang

Les organisateurs avaient prévenu : il fallait arriver bien à l’avance pour espérer se trouver quelques centimètres dans le théâtre de verdure et apercevoir Brihang. La star du jour, c’est lui. Originaire de Knokke, le rappeur-poète-sculpteur évolue depuis une dizaine d’années sur la scène hip-hop. Avec son troisième album Droomvoeding, il s’impose comme l’artiste flamand incontournable. La preuve, il se retrouve programmé dans huit festivals cet été, de Rock Werchter au Pukkelpop. Accompagné d’un claviériste et d’un batteur, Brihang trouve l’équilibre idéal entre vulnérabilité, puissance et intimité. Une vraie surprise.

Le band d’Action Bronson

Pour sa nouvelle tournée, le chef/catcheur/entrepreneur/présentateur/rappeur new yorkais a eu la bonne idée de s’entourer d’un full band, aperçu dans son incroyable Tiny Desk. Baptisé Human Growth Hormone, le groupe de cinq musiciens propose des arrangements inattendus, entre jazz et musique funk. La formation offre une réinterprétation plutôt osée de ses titres (“Dmtri”, “Live From The Moon”, “Latin Grammys”, “Terry” et l’indémodable “Baby Blue”) mais totalement réussie.

La care zone

Un espace pour décompresser, alerter, sensibiliser. Pour la deuxième année consécutive, la care zone, un lieu destiné aux personnes confrontées à des comportements violents, discriminatoires et oppressifs, reprend ses quartiers dans le parc d’Osseghem, juste à côté de la Croix-Rouge. Un dispositif qui a fait ses preuves lors de l’édition précédente et qui semble désormais indispensable lors d’un tel événement.

Flop

Action Bronson

Malgré son charisme et son débit, le rappeur s’est fait éclipser par son propre groupe. On a même l’impression qu’Action Bronson lui laisse volontiers toute la lumière. Comme si, lui aussi, aimerait pouvoir assister à son propre concert. Ce sont ses musiciens qui vont d’ailleurs clôturer le show, le new-yorkais a déjà quitté la scène depuis cinq minutes.

La pluie surprise

Est-ce vraiment un festival belge sans une goutte de pluie ? Heureusement, le site de Couleur Café s’avère idéal pour affronter tous types de conditions météo grâce à ses nombreux arbres et espaces couverts. Ça change des grandes plaines de certains festivals qui se transforment directement en tapis de glisse.