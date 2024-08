Nick Cave et les Bad Seeds, en route pour la joie!

Vers la lumière

Cinq ans après le très sombre Ghosteen, Nick Cave et les Bad Seeds déposent les armes et retrouvent le chemin vers une certaine légèreté avec un 18e album touché par la grâce.

La scène ne dure que quelques secondes. Elle est visible dans le making of de Wild God, publié sur YouTube. Nick Cave et son fidèle lieutenant Warren Ellis sont en train de répéter des chœurs au micro, quand le second se met à chanter avec une voix de plus en plus criarde. Jusqu’à provoquer l’hilarité du premier. C’est peut-être un détail pour vous. Mais pour celui qui a suivi la trajectoire de Nick Cave ces dernières années, cela veut dire beaucoup.

Wild God arrive cinq ans après Ghosteen. Un disque sépulcral et méditatif, bourré de synthés filandreux. Nick Cave clôturait ainsi le cycle entamé avec Push the Sky Away, en 2013, et Skeleton Tree, en 2016. Une trilogie marquée par le deuil. Celui de son fils Arthur, 15 ans, tombé d’une falaise en 2015 (plus tard, en 2022, Nick Cave perdra un autre de ses enfants, Jethro, mort à 31 ans).

Ces drames nourriront une musique sombre et introspective. Dans le même temps, pourtant, le chanteur s’ouvrira de plus en plus. Par exemple en lançant le site The Red Hand Files, où il répond aux questions de ses fans, des plus anecdotiques aux plus profondes. Ou encore en se lançant dans des tournées, alternant musique et conversation avec le public. Et le crooner punk inquiétant des débuts de se transformer petit à petit en grand sage rock’n’roll bienveillant…



Éloge de la fragilité

Dans un entretien au New York Times, Cave expliquait comment cette mue avait pu lui sauver la vie. Elle concerne désormais aussi sa musique. Avec Wild God, Nick Cave abaisse en effet ses défenses. Dans le morceau d’ouverture, Song of the Lake, il combine vulnérabilité et envolée triomphale. Un vieil homme y chante au bord de l’eau pour retrouver son amour. Avant de réaliser que rien ne le ramènera -“Never mind”, répète-t-il, peu importe… Alors, puisque même l’art ne peut rien, peut-être est-il temps de déposer les armes?

Plus loin, sur l’invocation de Joy, Nick Cave est visité par un “garçon en flamme”, qui lui laisse ce message: “On a tous connu beaucoup trop de tristesse, maintenant c’est le temps pour la joie”. Nick Cave et les Bad Seeds ont souvent cherché l’extase. Mais la joie? Habitué à piocher dans les récits bibliques, il ose même intituler un morceau Conversion. Un titre placé au milieu d’un disque qui commence et se termine dans les eaux (du baptême?) –Song of the Lake et As the Waters Cover the Sea.

Wild est pourtant toujours le God de Nick Cave. D’ailleurs, la mort n’est pas absente du disque. Mais même quand elle apparaît, elle se fait plus douce. À l’image du morceau O Wow O Wow (How Wonderful She Is), hommage à Anita Lane, chanteuse et ex-compagne, disparue en 2021. On y entend du vocoder, un sifflement, et même la voix de l’intéressée. “Do you remember we used to really, really have fun?”, glisse-t-elle, ponctuant son message téléphonique de rires chaleureux.

En quête de légèreté, Nick Cave s’offre ainsi la possibilité d’enfin apaiser ses traumas. Tout en ouvrant un nouveau chapitre dans l’une des discographies les plus intenses du rock.

Nick Cave & The Bad Seeds, Wild God****

Distribué par Pias. En concert les 30 et 31/10, au Sportpaleis d’Anvers.